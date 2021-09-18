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Demokrasi şehitleri anıldı

#Demokrasi Şehitleri#Adnan Menderes#Fatin Rüştü Zorlu
Demokrasi şehitleri anıldı

Demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, idamlarının 60. yılında İstanbul Topkapı’daki mezarları başında anıldı.

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Anıt Mezar’da düzenlenen anma törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile diğer yetkililer ve şehitlerin yakınları katıldı.

Demokrasi şehitleri anıldı

ERDOĞAN: MİLLETİN ADAMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gönderdiği mesaj özetle şöyle: “Milletimiz bu acı hadiseyi istiklaline ve istikbaline bağlılığının sembolü haline getirmiştir. Milletin adamları Menderes, Zorlu ve Polatkan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbimden, milletimizi bir daha böyle bir imtihana mecbur bırakmamasını niyaz ediyorum.”

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter mesajında Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmetle andığını belirterek “Darbeler ve siyasi idamlar, ülkemizin demokrasisinde onarılması güç yaralar açmıştır” dedi.

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#Demokrasi Şehitleri#Adnan Menderes#Fatin Rüştü Zorlu