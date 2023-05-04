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Demirtaş'tan 'Kılıçdaroğlu' paylaşımı: Benim oyum sizedir, Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu

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#Edirne Cezaevi#HDP#Selahattin Demirtaş
Demirtaştan Kılıçdaroğlu paylaşımı: Benim oyum sizedir, Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 01:27

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Benim oyum sizedir, Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" dedi.

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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından avukatları aracılığıyla yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Forsu ile olan fotoğrafını paylaşarak desteğini açıklayan Demirtaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 13'üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Güçlü Meclis, dürüst Cumhurbaşkanı için, 1 oy Yeşil Sol Parti'ye 1 oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na." 

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#Edirne Cezaevi#HDP#Selahattin Demirtaş

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