Demirören MTAL’den ‘robot’ zaferi

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GENÇLERİN bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla 31 yıldır ABD’de FIRST Vakfı tarafından, Türkiye’de ise 2018 yılından bu yana Fikret Yüksel Vakfı’nca düzenlenen FIRST Robotics Yarışması ödül töreniyle tamamlandı. Volkswagen Arena’da önceki gün gerçekleşen yarışmada öğrenciler büyük emek verip tasarladıkları robotlarını kullanarak verilen görevleri tamamlamak için zamanla yarıştı. İstanbul ayağında Demirören Medya Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl yarışmaya ikinci kez katılmalarına rağmen başarılı bir mücadele veren takım üçüncü oldu.

130’DAN FAZLA TAKIM

Takıma mentorluk eden 23 yaşındaki Muhammed Akif Tobcil de ‘En İyi Mentor ödülü’nü kazandı. 3 kıtada düzenlenen ve 30’dan fazla ülkeden 3 bin 350 takımın katılacağı turnuvanın İstanbul’da gerçekleşen ayağında 18 ilden 130’un üzerinde yerli takımın yanı sıra Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya ve Birleşik Krallık gibi 9 ayrı ülkeden katılan 25 takım mücadele etti. Görsel şovların da yapıldığı yarışma renkli anlara da sahne oldu.

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HEDEF ŞAMPİYONLUK

Gelecek yıl yarışmada ABD’deki finallere gitmek için İmpact Ödülü’nü kazanmayı hedefleyen takım, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Demirören MTAL Müdürü Atila Ertoğan, “Çocuklar yıl boyunca bu yarışma için hazırlandı, bizim için çok güzel bir yarış oldu. Hedefimiz şampiyonluk” dedi.