Demirören MTAL’de 2. yıl sonu

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Okul Müdürü Atila Ertoğan başarılı geçen eğitim-öğretim yılı sonrası hedeflerine ulaştıklarını söyledi. İkinci yılı tamamladıklarını belirten Ertoğan, “Sonuçlardan da görüyoruz ki başarılı bir yıl geçirdik. Başta öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşıyoruz. Mutlu ve gururluyuz. Ayrıca ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum” dedi. Okul Müdür Yardımcısı Gülümser Alan ise heyecanlı olduklarını belirtirken, “Biz iki senedir burada her karne döneminde öğrencilerle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. En az onlar kadar heyecanlı ve keyifliyiz. Çok kıymetli, çok başarılı çocuklar. Daha da iyi olacaklar” diye konuştu.