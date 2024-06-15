×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Demirören MTAL’de 2. yıl sonu

Güncelleme Tarihi:

#Demirören MTAL#Atila Ertoğan#Karne
Demirören MTAL’de 2. yıl sonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

Dün Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) de karne heyecanı vardı.

Haberin Devamı

Okul Müdürü Atila Ertoğan başarılı geçen eğitim-öğretim yılı sonrası hedeflerine ulaştıklarını söyledi. İkinci yılı tamamladıklarını belirten Ertoğan, “Sonuçlardan da görüyoruz ki başarılı bir yıl geçirdik. Başta öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşıyoruz. Mutlu ve gururluyuz. Ayrıca ülkemizdeki tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı tatiller diliyorum” dedi. Okul Müdür Yardımcısı Gülümser Alan ise heyecanlı olduklarını belirtirken, “Biz iki senedir burada her karne döneminde öğrencilerle birlikte aynı heyecanı yaşıyoruz. En az onlar kadar heyecanlı ve keyifliyiz. Çok kıymetli, çok başarılı çocuklar. Daha da iyi olacaklar” diye konuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demirören MTAL#Atila Ertoğan#Karne

BAKMADAN GEÇME!