×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Demirören MTAL öğrencisi Ada Nur ‘anime’ film çekecek

Güncelleme Tarihi:

#Demirören Medya Ve Teknoloji MTAL#Çizgi Film#TEKNOFEST
Demirören MTAL öğrencisi Ada Nur ‘anime’ film çekecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencisi Ada Nur Çelik, ‘anime’ çizimlerinden oluşan resimlerini sergiledi. Çelik, “En büyük hayalim, Türk anime karakteri oluşturarak Türkiye’deki ilk anime filmi hayata geçirmek” dedi.

Haberin Devamı

Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de hazırlık eğitimini bitiren Ada Nur Çelik (15), küçük yaşlarda Japonya’ya özgü anime karakterlerine ilgi duymaya başladı. Resim çizmeyi de çok seven Ada Nur, hayalindeki anime karakterlerini çizdi. Çizdiği resimleri Mersin’in Erdemli ilçesinde oturdukları sitenin önünde kurduğu stantta sergileyen Ada Nur’un çalışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anime karakterlerini çok sevdiğini söyleyen Ada Nur, şöyle konuştu:

KENDİ KARAKTERLERİM

“Küçükken çizgi film karakterlerini çizmeyi çok seviyordum. İnternette gezinirken Japon anime karakterleri ile karşılaştım. Çizim tarzları çok hoşuma gitti. Onları çizmeye başlarken kendi karakterlerimi oluşturmaya başladım. Öncelikle karakterin hikâyesini belirlemem gerekiyor. Ardından onun çizimini yapıyorum. Benim için yaklaşık 6-7 saat süre alıyor.

Haberin Devamı

Demirören MTAL öğrencisi Ada Nur ‘anime’ film çekecek

İLK OLMAK İSTİYORUM

Okulda ilk olarak İngilizce hazırlık eğitimi gördük. Yabancı öğretmenlerimiz de vardı ve çok iyi bir eğitim aldık. Tüm imkânlardan faydalandık. TEKNOFEST’e gittik, orada staj yapar gibi çeşitli görevlerde yer aldık. Robotik çalışmalar yaptık. En büyük hayalim Türk anime karakteri oluşturarak Türkiye’deki ilk anime filmi hayata geçirmek.”

Demirören MTAL öğrencisi Ada Nur ‘anime’ film çekecek

HAYALİMİZİN ÖTESİNDE BİR OKUL

- Ada Nur’un Erdemli ilçesi 50. Yıl Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı yapan annesi Ferda Çelik ise “Kızım, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne başladığında hayalimizin okulu olarak düşündük. Bir yılın ardından şunu gördük ki, hayalimizin ötesinde bir okul. Eğitim olanakları çok fazla. Aldığı akademik eğitimin yanında okulda bireysel yetenekleri de destekleniyor. 1 yılın sonunda girişimcilik alanında gelişim gösterdiğini gördük. Kesinlikle okulumuzu diğer veli ve öğrencilerimize tavsiye ediyorum” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Demirören Medya Ve Teknoloji MTAL#Çizgi Film#TEKNOFEST

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği