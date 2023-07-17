Demirören MTAL öğrencisi Ada Nur ‘anime’ film çekecek

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Demirören Medya ve Teknoloji MTAL’de hazırlık eğitimini bitiren Ada Nur Çelik (15), küçük yaşlarda Japonya’ya özgü anime karakterlerine ilgi duymaya başladı. Resim çizmeyi de çok seven Ada Nur, hayalindeki anime karakterlerini çizdi. Çizdiği resimleri Mersin’in Erdemli ilçesinde oturdukları sitenin önünde kurduğu stantta sergileyen Ada Nur’un çalışmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anime karakterlerini çok sevdiğini söyleyen Ada Nur, şöyle konuştu:

KENDİ KARAKTERLERİM

“Küçükken çizgi film karakterlerini çizmeyi çok seviyordum. İnternette gezinirken Japon anime karakterleri ile karşılaştım. Çizim tarzları çok hoşuma gitti. Onları çizmeye başlarken kendi karakterlerimi oluşturmaya başladım. Öncelikle karakterin hikâyesini belirlemem gerekiyor. Ardından onun çizimini yapıyorum. Benim için yaklaşık 6-7 saat süre alıyor.

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İLK OLMAK İSTİYORUM

Okulda ilk olarak İngilizce hazırlık eğitimi gördük. Yabancı öğretmenlerimiz de vardı ve çok iyi bir eğitim aldık. Tüm imkânlardan faydalandık. TEKNOFEST’e gittik, orada staj yapar gibi çeşitli görevlerde yer aldık. Robotik çalışmalar yaptık. En büyük hayalim Türk anime karakteri oluşturarak Türkiye’deki ilk anime filmi hayata geçirmek.”

HAYALİMİZİN ÖTESİNDE BİR OKUL

- Ada Nur’un Erdemli ilçesi 50. Yıl Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı yapan annesi Ferda Çelik ise “Kızım, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne başladığında hayalimizin okulu olarak düşündük. Bir yılın ardından şunu gördük ki, hayalimizin ötesinde bir okul. Eğitim olanakları çok fazla. Aldığı akademik eğitimin yanında okulda bireysel yetenekleri de destekleniyor. 1 yılın sonunda girişimcilik alanında gelişim gösterdiğini gördük. Kesinlikle okulumuzu diğer veli ve öğrencilerimize tavsiye ediyorum” dedi.