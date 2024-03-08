Demirören Medya'nın emekçi kadınları, 'kadın olmayı' anlattı

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Demirören Medya Çalışanı Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Emine Alim, Yağmur Boz, Aynur Çekirdekoğlu ve İlknur Öcal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'kadın olmanın' zorluklarını ve güzelliklerini canlı yayında Burcu Bozkuş'a anlattı. Demirören'in kadın emekçileri, konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

Kat hizmetlisi İlknur Öcal: 12 yıldır bu işi yapıyorum. Kadın olmanın zorlukları var. Minibüse biniyorsun 'ne işin var burada' diyorlar. Sabah 6 buçukta kalkıyorsun, evini temizliyorsun. Çalışmaktan önce annesin. Tüm işleri sıralamak zorundasın. Eşimize çalıştığımızı belli etmemeye çalışıyoruz. Eşim çalışmama saygı duydu. Saygı duyarım dedi. Kadın olmayı çok seviyorum. Kadın olmak bir ayrıcalıktır.

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Yayın görevlisi Yağmur Boz: 14 yıldır bu sektördeyim. Aynı zamanda anneyim. Zor olduğu kadar güzel de. Kadın olmanın zorlukları ile karşılaştım. Güzel yanlarına bakarsak iyi ki kadınım diyorum

Güvenlik görevlisi Aynur Çekirdekoğlu: Ne işiniz var sizin bu meslekte gibi sözler duyuyoruz. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Bu sektörde artık kadınlar da var, kadınlara da ihtiyaç duyuluyor.

Aşçı Emine Alim: 10 yıldır bu işin içindeyim. Tabii ki zorlukları var. Yaptığım işi severek yaptığım için üstesinden gelebiliyorum. Son 5 yıldır bayağı bir ön planda olmaya başladık. İşe ilk başladığımda bunu hissedemiyordum.