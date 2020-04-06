Demirören Medya'da virüse karşı hangi önlemler alındı?

Demirören Medya İdari Grup İşler Direktörü Dilek Bayrak çalışmak zorunda olan şirketlerin alması gereken önlemlere dair, "Demirören Medya olarak, Covid-19 önlemleri kapsamında öncelikle binalarımızdaki çalışan oranlarımızı düşürdük. Bir süre önce birçok çalışanımızı evden çalışma sistemine geçirdik.

Ancak çalışmaya devam eden arkadaşlarımız için de bina içinde hem hijyen hem de güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğümüz var. Bizim önceliğimiz kişisel hijyenin korunmasıydı. Önce bilinçlendirme faaliyetlerini yaptık. Aynı zamanda binanın tamamını farklı şekillerde dezenfeksiyon işlemlerinden geçirdik.

Binalarımızın girişinde çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin, ki konuklarımızın haricinde ziyaretçi kabul etmiyoruz uzun bir süredir binalarımıza, ateşlerini ölçtük. Kullanım alanlarımızın tamamını dezenfeksiyon işlemlerinden geçiriyoruz.

Bu gördüğünüz aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı, İnsan sağlığına ve doğal yaşama zarar vermeyecek dezenfektanlarla binanın 15-20 gün boyunca belli bakteri ve virüslerle mücadele etmesini sağlıyor. Dolayısıyla bunları yaptırarak belli sürelerle binaları biraz daha korunaklı hale getiriyoruz çalışanlarımız için." ifadelerini kullandı.