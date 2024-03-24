Demirören Medya ve Teknoloji MTAL öğrencilerinden Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde tiyatro gösterisi

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Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Sultangazi Adım Adım Türkiye öğretmenlerinden oluşan ekip, ‘Çanakkale Destanı’ danslı tiyatro oyununu büyük bir coşkuyla sergiledi. Adım Adım Türkiye grubunun genel sanat yönetmenliğini yapan Murat Atabay ve Ersin Özdemir’in 100 kişilik ekiple 3 aylık bir çalışmanın sonucunda hazırladığı danslı tiyatro oyunu, Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Gösterime Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, lisenin öğretmenleri, ilçedeki çeşitli okullarda görev yapan öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gösterimden önce şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



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Oyunda Çanakkale Savaşı’nda şehit olan askerlerin, genç yaşta savaşa katılan çocukların ve geride bıraktıkları annelerinin hikayesi anlatıldı. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğu ve düşmanı mağlup edip yurttan göndermesine kadar ki süreç danslarla sahnelendi.

Gösterinin ilk sahnesi bir davulcunun köye gelip savaşın başladığını ve eli silah tutan her gencin cepheye çağrıldığını duyurmasıyla başladı. Bunun üzerine anneler evlatlarına kına yakıp cepheye uğurladı. Genç yaşta ailesini ve sevdiklerini bırakarak vatanı için savaşmaya giden Hasan’ın geride bıraktığı annesiyle mektuplaşması duygusal anlar yaşattı.

Çanakkale Savaşı’nın ruhunu, zaferini ve gururunu danslarla, müziklerle ve performanslarıyla aktaran oyuncular, bağımsızlık söz konusu olduğunda Türk ulusunun ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Gösteri sonunda şehit mezarlığı sergilendi ve vatanı için şehitlik makamına ulaşan askerler tekrardan anılmış oldu.

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ERTOĞAN: TARİHİMİZİN ONURLU SAVAŞIN ANMA PROGRAMINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan, “Bugün gurur ve onur doluyuz çünkü tarihimizin en hüzünlü ve onurlu savaşın anma programını gerçekleştiriyoruz. Burada öğrencilerimizle ve Adım Adım Türkiye ekibiyle birlikteyiz. Kurtuluş Savaşı’na da bir şekilde zemin hazırlayan tarihimizdeki en büyük zaferi, coşkuyla anacağız. Çok mutlu ve gururluyuz” dedi.



ALAN: ÇANAKKALE’NİN RUHUNU İLİKLERİNİZE KADAR HİSSEDECEKSİNİZ

Gösteride yer alan Demirören Medya ve Teknoloji MTAL Müdür Yardımcısı Gülümser Alan ise “Bugün çocuklarımızda birlikte burada bir sahne gösterisinde bulunacağız. Gösteriyi izlediğinizde Çanakkale’nin ruhunu iliklerinize kadar hissedeceksiniz, bundan eminiz. Acısını, savaşını, barışını ve zaferini hem dans hem de tiyatroyla birlikte aktaracağız. Çanakkale Savaşı döneminde gençlerin doğduğu günden askere gidip şehit olduğu ana kadar aşama aşama işlediğimiz bir program. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğundan yetişkinliğine ve Gazilik ünvanına kadar olan sürecini de izliyor olacaksınız. Öğrencilerimle birlikte böyle bir programda yer aldığım için çok mutluyum. Hem onlar hem de benim için güzel bir anı oldu” diye konuştu.

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ATABAY: GÖSTERİYİ İZLEDİĞİNİZDE BÜYÜK BİR GURUR HİSSEDECEKSİNİZ

Adım Adım Türkiye Genel Sanat Yönetmeni ve Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Müzik Öğretmenliği yapan Murat Atabay da “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası dolayısıyla Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Adım Adım Türkiye iş birliğinde 1 saat 20 dakikalık danslı bir tiyatro hazırladık. Yaklaşık 100 dansçı tiyatral danslarla, drama ve halk dansları ile Çanakkale ruhunu yansıtacak. Gösteriyi izlediğinizde büyük bir gurur hissedeceksiniz. Çanakkale şehitlerinin ruhunu burada temsil etmeye çalışacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

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YAŞAR: BU RUHU VE ZAFERİ HERKESE ANLATMAK İÇİN BÜTÜN ÇABAYI GÖSTERDİK

Sultangazi Aşık Sümmani Ortokulu’nda Fen Bilimleri Öğretmenliği yapan Nur Cansu Yaşar ise “2019 yılından beri Adım Adım Türkiye’deyim. Çanakkale çok büyük bir destan, biz izleyenlere bunu aktarmak için elimizden gelen ne varsa yaptık. Gerek Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin gerek bizim öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bu ruhu ve zaferi herkese anlatmak için bütün çabayı gösterdik. 3 aydır çalışıyoruz ama ister 3 yıl, ister 30 yıl çalışalım Çanakkale’yi anlamak ve onu hissetmek çok derinlik isteyen bir şey. Bunu izleyenlere bir nebze de olsa fark ettirebilirsek çok mutlu olacağız. Bu gururu bütün öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yaşayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

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GEZER: TARİHİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ZAFER

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nden 9’uncu sınıf öğrencisi Bengi Gezer de “Burada 15 yaşında savaşa giden gençleri canlandırıyoruz. Umarım çok güzel olacak, heyecanlıyız. Çanakkale Zaferi, tarihimiz için çok önemli bir zafer. Her sene anmaya çalışıyoruz. Bu sene de böyle bir etkinlikle daha da şahlandırmak istedik” dedi.

MARAŞ: BİZİM YAŞIMIZDA ŞEHİT OLAN VE SAVAŞA GİDEN GENÇLERİ CANLANDIRIYORUZ

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Radyo ve Televizyon Bölümü 9’uncu sınıf öğrencisi Seden Maraş ise “Burada büyüklerimizle birlikte atalarımızın bizim için savaşmış olduğu ve bize emanet ettikleri bu topraklarda savaşan şehitlerimizi anmak için buradayız. Büyüklerimizle birlikte güzel bir gösteri düzenledik. Birkaç aydır çalışıyoruz, umuyorum ki hepimiz bu duyguları en iyi şekilde aktaracağız. Bizim yaşımızda şehit olan ve savaşa giden gençleri canlandırıyoruz, o yüzden çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.