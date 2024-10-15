Demirören Grubu’ndan zorunlu açıklama: Devlete katkımız daha da arttı

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AK Parti’nin Meclis’e sunduğu kredi kartlarından 750 TL Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması hakkındaki teklifin ardından bir medya organında ortaya atılan iddialar üzerine Demirören Holding’den açıklama geldi. Yapılan açıklamada şunlar yer aldı: “Dün bir medya organında yayınlanan haberi büyük bir hayret ve şaşkınlıkla okuduk. Çünkü haberde devletin kendi kamu kurumlarıyla ilgili aldığı vergisel bir karar grubumuzla ilişkilendirilmeye çalışılmış ve gerçekler çarpıtılmıştır. Türkiye’de şans oyunları oynatma yetkisi devletin uhdesinde olup devlet bu yetkiyi ilgili kurumları vasıtası ile yürütmektedir. Dolayısıyla, şans oyunları cirosu üzerinden hesaplanan vergi ve kurum paylarının mükellefi sadece devletin belirlediği ilgili kurumlardır. Haberde bahsi geçen değişiklikler ilgili kamu kuruluşlarının ciro üzerinden verdiği vergi ve kurum paylarında değişikliğe neden olmuş ve sadece kamu iştiraki olan kurumları kapsamıştır. Bu kurumlara başbayilik hizmeti veren şirketlerimizin ise haberde bahsi geçen değişikliklerden yararlanması söz konusu değildir çünkü haberde yazılanın aksine bu vergilerin mükellefi Demirören Grubu iştirakleri değil ilgili kamu kurumlarıdır. Demirören Grubu vergisel olarak tüm yükümlülüklerini yasanın belirlediği kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir.

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Diğer taraftan, ikramiye dağıtım oranı ile oyunların cirosu arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Şans oyunlarının ikramiye dağıtım oranının yüksek olması ciroyu olumlu yönde etkilemektedir. İkramiye dağıtım oranının herhangi bir şekilde düşürülmesi doğal olarak oyunların cirosunu da olumsuz yönde etkileyecek ve bunun sonucunda, kamuya aktarılan toplam gelirler de düşecektir.

Yasadışı bahis ve kumar ile etkin mücadele etmek amacıyla Ocak 2024 itibarıyla Şans Oyunları Vergisi önceki seviyesine getirilmiştir. Bu düzenlemeler sonrası, artan ikramiye oranıyla birlikte kamuya aktarılan gelirlerde enflasyonun çok üzerinde bir artış sağlanmıştır. Dolayısıyla, Şans Oyunları Vergisi’nin yüksek olduğu döneme kıyasla, toplam kamuya aktarılan gelirler reel anlamda da yükselmiştir.



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