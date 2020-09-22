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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Demirkazık Dağı'nda ayak bileği kırılan Ukraynalı dağcı kurtarıldı

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Demirkazık Dağı'nda ayak bileği kırılan Ukraynalı dağcı kurtarıldı
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NİĞDE’de doğa ve dağ tırmanışı sırasında 4 metrelik yükseklikten düşüp, ayağı kırılan Ukraynalı Kostianty T. (45), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Sokullupınar mevkiinde sportif amaçlı olarak doğa ve dağ tırmanışı yapan Ukraynalı Kostianty T., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ ayak bileği kırılan Kostianty T., ekipler tarafından kurtarılarak Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kostianty T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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