Demirkazık Dağı'nda ayak bileği kırılan Ukraynalı dağcı kurtarıldı

Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı Sokullupınar mevkiinde sportif amaçlı olarak doğa ve dağ tırmanışı yapan Ukraynalı Kostianty T., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ ayak bileği kırılan Kostianty T., ekipler tarafından kurtarılarak Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kostianty T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.