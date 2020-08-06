Demiri için kanepeyi yaktılar, alevler ormana sıçradı

Olay, saat 14.00 sıralarında Mecidiye köyünde çöplerin toplandığı alanda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheliler, çevre köylerin çöplerinin toplandığı alandaki kanepeyi, hurda demirini almak için ateşe verdi. Kanepeden çıkan kıvılcımlar kısa süre sonra rüzgarın da etkisiyle çevredeki ormana sıçradı. Ağaçların yanmaya başladığını gören şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Yangını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı 30 dakikalık müdahale sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle ormanlık alan zarar gördü. Jandarma, kaçan şüphelilerin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.