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Demir Yumruk’ta 46 kişilik yeni dava

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#Demir Yumruk#Dava#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Demir Yumruk’ta 46 kişilik yeni dava
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:00

Kamuoyunda “Demir Yumruk” olarak bilinen soruşturma kapsamında şüpheli Hüseyin Eryılmaz’ın yöneticiliğini yaptığı suç örgütüne ilişkin soruşturma tamamlanarak 46 şüpheli hakkında dava açıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla 3 ayrı suç örgütüne yönelik soruşturma başlatmıştı. Savcılık ilk olarak Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında dava açmıştı. Savcılık, Hüseyin Eryılmaz’ın yöneticiliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturmayı da tamamladı. İddianamede, tartışmalı bir şekilde tahliye edilen ancak itiraz üzerine yeniden tutuklanan şüpheli Hulusi Belgü’ye örgüt yöneticiliği suçlaması yapıldı. Suç örgütünün neden olduğu kamu zararının yaklaşık 1.5 milyar TL olduğu belirtildi.

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#Demir Yumruk#Dava#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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