DEM Parti'den İmamoğlu çıkışı: 'Bu oylar benimdir' demesin sakın

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İstanbul'da seçim sonuçları büyük oranda netleşirken, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'dan Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oylarla ilgili bir tepki geldi. Bestaş, "DEM seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? AK Parti'yi cezalandırmak istedi, cevap vermek istedi." şeklinde konuştu.