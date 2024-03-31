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DEM Parti'den İmamoğlu çıkışı: 'Bu oylar benimdir' demesin sakın

Güncelleme Tarihi:

#Meral Danış Beştaş#İmamoğlu#Seçim
DEM Partiden İmamoğlu çıkışı: Bu oylar benimdir demesin sakın
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 23:31

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy oranıyla ilgili gündem yaratacak bir açıklama yaptı. Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi" dedi.

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İstanbul'da seçim sonuçları büyük oranda netleşirken, DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'dan Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oylarla ilgili bir tepki geldi. Bestaş, "DEM seçmeni AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Neden böyle diyorum? İmamoğlu 'Bu oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? AK Parti'yi cezalandırmak istedi, cevap vermek istedi." şeklinde konuştu.

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#Meral Danış Beştaş#İmamoğlu#Seçim

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