DEM Parti’de karar haftası

Haberin Devamı

Parti yetkilileri, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adaylığı konusunda özellikle İstanbul’daki seçmenden gelen yoğun talebin kurulun değerlendirmesini etkileyeceğini belirtiyor. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Koçyiğit, Demirtaş’ın kamuoyuna yönelik adaylık işaretinin kendileri açısından resmi başvuru niteliğinde olduğunu söylemişti. Kararların 5 Şubat Pazartesi açıklanması bekleniyor.

Parti kulisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en güçlü aday olarak Başak Demirtaş’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın adı öne çıkıyor. Kamuoyu yoklamalarında seçmenin “CHP’den ayrı aday çıkarılması” eğiliminde olduğu, özellikle İstanbul’da yüzde 65’den yüksek oranla Demirtaş’ın adaylığının beklendiği belirtiliyor.

Haberin Devamı

CHP İLE GÖRÜŞME

Büyükşehirlerde “güç birliği” amacıyla DEM Parti ile CHP yönetimi arasındaki görüşmeler de arka planda devam ediyor. DEM Parti yönetimi, MYK’da alacağı kararlardan önce bugün toplanan CHP Parti Meclisi’nden çıkacak sonucu da yakından takip ediyor.