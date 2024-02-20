DEM Parti'de İstanbul belirsizliği

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Siyasal İletişimci Ferhat Murat: DEM Parti İstanbul adayı için 17.14'te seçim kuruluna gidip listeyi teslim etme sürecini gerçekleştiriyor. Tutanak altına alınıyor. Bu şekilde İstanbul'da seçime girmesi mümkün değil demek. DEM Parti yetkilileri, 'Biz 17.00 itibariyle giriş yaptık' diyerek itirazda bulunuyorlar. Ancak hukukçular geçerli olmayacağı ve itirazın kabul edilmeyeceğini söylüyorlar. Bir muamma söz konusu.



"BAŞVURUYU ZAMANINDA YAPTIK"



İddialarla ilgili DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır.



TEMELLİ: BAŞVURU 17.00'DEN ÖNCE YAPILDI



CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, iddialarla ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin yaptığı açıklamada, 'Başvurunun 17.00'den önce yapıldığını belirtti. Bayram, "DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 16.55’te başvuru yapıldığını belirtiyor. Seçim Kurulu Başkanının kabul etmediğini söylediğini belirtti. Temelli itirazın devam ettiğini söyledi. Yolda bir kaza olduğunu ve '5 dakika kala arkadaşlarımız oradaydı' dedi. 'Neden kabul edilmiyor, anlamıyoruz' dedi. Bizden dolaylı bir şey yok ifadesini kullandı. Süreçle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Biraz geç kalmışız ifadeleri de yer aldı, trafik meselesi nedeniyle yolda bir kaza olduğu belirtiliyor. Temelli'nin açıklamasında ayrıca sorunun giderilmesi için gerekli başvuruları yapıyoruz denildi.



DEM PARTİ'NİN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA



31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne girecek siyasi partilerin aday listelerini İl Seçim Kurulu’na teslim etmeleri için verilen süre bugün saat 17.00 itibariyle doldu. DEM Parti’nin İstanbul adaylarının listesini İl Seçim Kurulu’na geç verdiği iddialarının ardından, DEM Parti Avukatları İl Seçim Kurulu’na geldi. İl Seçim Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından avukatlar İl Seçim Kurulu’ndan ayrıldı. Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" dediler.