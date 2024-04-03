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DEM Parti yürüyüşünde 1 kişi tutuklandı

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#Şırnak#DEM PARTİ#POLİS
DEM Parti yürüyüşünde 1 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 14:17

Şırnak’ta, DEM Parti’nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz öncesi düzenlediği yürüyüşe, uyarılara rağmen belirlenen kişilerin dışında katılmak isteyince gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

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Kentte dün DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve DEM Parti yöneticileri ile çok sayıda kişi, Şırnak merkez ve Uludere ilçesi seçim sonuçlarına itiraz için İl Seçim Kurulu’na yürümek istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müzakerede sadece milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinden oluşan bir ekibin gitmesine izin verileceği belirtildi. Parti yöneticilerinden oluşan grup, Ömer Kabak Meydanı'ndan yürüyerek seçim kuruluna gitmeye karar verdi.

Heyetin yürüyüşünden sonra kalabalık da peşlerinden gidince polis, dağılmaları yönüne uyardı. Uyarılara rağmen yürümekte ısrar eden gruba, polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanırken, 9 kişi de serbest bırakıldı.

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#Şırnak#DEM PARTİ#POLİS

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