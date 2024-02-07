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DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli: İBB Başkan adayımızı 9 Şubat'ta açıklamayı düşünüyoruz

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#DEM Parti#Sezai Temelli#Secim2024
DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli: İBB Başkan adayımızı 9 Şubatta açıklamayı düşünüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 13:42

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini belirterek, "Bu konuyla ilgili çalışmalar kurullarımız tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor" dedi.

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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Temelli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmayacağının açıklanmasıyla ilgili, "Sayın Demirtaş'ın kendi açıklamaları medyaya ulaştı. Açıklamasında çok açık bir şekilde de dile getiriyor. Sayın Başak Demirtaş'ın adaylık sürecindeki açıklamaları gerçekten partimize, mücadelemize güç katmıştır. Dolayısıyla biz hem Sayın Başak Demirtaş ile hem tüm arkadaşlarımızla büyük bir mücadelenin parçasıyız. Bu süreçle ilgili de Sayın Sözcümüz Ayşegül Doğan geçtiğimiz pazar günü zaten bir açıklama yapmıştı. Bizim İstanbul'da aday çıkartacağımızı ve aday meselesinin de kurullarımızda değerlendirildiğini, 9 Şubat günü de bu konuyla ilgili açıklama yapacağını söylemişti. Bu süreç içerisinde kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Sayın Başak Demirtaş ile de müzakere yapmışlar ve ortak bir karara ulaşılmış, bunun neticesinde de kendilerinin açıklaması kamuoyuna ulaştı. Kamuoyu da bu konuyla ilgili bilgilendirildi" dedi.

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Temelli, İstanbul adayını 9 Şubat'ta açıklamayı düşündüklerini belirterek, "Bu konuyla ilgili çalışmalar kurullarımız tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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#DEM Parti#Sezai Temelli#Secim2024

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