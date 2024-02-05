DEM İstanbul’da aday çıkaracak

Haberin Devamı

Doğan, dünkü basın toplantısında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da yer aldığı adaylarla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve aday ismini 9 Şubat’ta açıklayacaklarını belirtti. Doğan şunları söyledi: “DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul’da kendi adayımızla girmeye karar verdik. İstanbul’da aday çıkarmaya karar verdik, çalışmalarımız başlamıştır. Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin havuzumuzda olduğunun, değerlendirildiğinin de bilinmesini isterim.”

CHP’YLE GÖRÜŞÜLÜYOR

DEM Parti yönetimi, aday çıkarma kararına karşın özellikle İstanbul konusunda CHP ile görüşmelere devam ediyor. Parti yetkilileri, süreçte taktik amaçlı kararlar da alabiliyor. Sonradan uzlaşmaya varılırsa, ilan edilecek adaylardan geri çekilenler olabileceği belirtiliyor.