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DEM İstanbul’da aday çıkaracak

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Ayşegül Doğan#Merkez Yürütme Kurulu
DEM İstanbul’da aday çıkaracak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında iki gün süren uzun değerlendirmeler ve tartışmalar sonucunda 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını açıkladı.

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Doğan, dünkü basın toplantısında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da yer aldığı adaylarla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve aday ismini 9 Şubat’ta açıklayacaklarını belirtti. Doğan şunları söyledi: “DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul’da kendi adayımızla girmeye karar verdik. İstanbul’da aday çıkarmaya karar verdik, çalışmalarımız başlamıştır. Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin havuzumuzda olduğunun, değerlendirildiğinin de bilinmesini isterim.”

CHP’YLE GÖRÜŞÜLÜYOR

DEM Parti yönetimi, aday çıkarma kararına karşın özellikle İstanbul konusunda CHP ile görüşmelere devam ediyor. Parti yetkilileri, süreçte taktik amaçlı kararlar da alabiliyor. Sonradan uzlaşmaya varılırsa, ilan edilecek adaylardan geri çekilenler olabileceği belirtiliyor. 

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#DEM Parti#Ayşegül Doğan#Merkez Yürütme Kurulu

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