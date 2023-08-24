Dehşetin tanığı 11 yaşında

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Tabancasını eline alan Şehmuz Çap, evdeki 11 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşini vurdu. Meryem Çap yere yığılırken, Şehmuz Çap evden çıkıp kaçtı. Meryem Çap, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA ÖNCE DE SATIRLA KOVALAMIŞ

Meryem Çap’ın kardeşi Emre Arslan, “İlk evlendikleri zaman satırla kovalaması sonucu ablam bizim evimize geldi. Sonra boşanma sürecine girdiler, sonra tekrar barıştılar. Sonra yine şiddet gördüğünü söylüyordu. 18 yaşındayken ‘Gelinliğimi giyemedim ama kefenim ile çıkacağım’ demişti. Eşinden çok korktuğunu söylüyordu, kadın sığınma evinde kalmıştı. 1.5 sene önce uzaklaştırma kararı almıştı. Zaten dosyası kabarık birisi. O dönemler polise gitmiştik, yanımızda 1.5 sene kalmıştı. Ailesi bize baskı yapmıştı ablamı almak istemişlerdi. Ablamın tekrar onun yanına gitmesinin sebebi ablamı bizimle tehdit etmesiydi. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ablam birçok kez kurşunlandı. İnsan hemen suçlunun bulunup cezaya çarptırılmasını istiyor. 11 yaşındaki çocuğu Yusuf’un gözü önünde kurşunlandı. Tek görgü tanığı o çocuk. O çocuk şimdi ne olacak? Geleceği ne olacak? En son söylediği ‘Annemin göğsünde, karnında kan vardı’ demiş. Bir an önce bulunmasını ve en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz” dedi.