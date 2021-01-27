Dehşete düşüren olayda akılalmaz sözler: Parayı attı, kalası yerden aldı…

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğan Uslu getirildi. Şikayetçiler Hüseyin Sezer'in annesi Firdevs Sezer ve Barış Kaya ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanık Doğan Uslu kimlik sorgusunda, mobilyacılık yaptığını ve aylık 3 bin lira geliri olduğunu belirtti.

"PARAYI BEĞENMEDİ, YERDEN KALAS ALDI"

Şikayetçi Barış Kaya ise "Gece saat 03.00 civarı, dört arkadaş birlikteydik. Sanık gelip benden para istedi. 5 TL verdim. Parayı beğenmedi. Parayı yere attı ve küfür etti. Bulunduğumuz yer inşaat malzemelerinin bulunduğu bir yerdi. Sanık yerden kalas aldı. Hüseyin'in kafasına kalasla vurdu. Sonra bıçağını çıkarıp bize doğru salladı. Sanık bıçağı kullanmadığını söylüyor ama benim gömleğim yırtılmıştı, hem de elimden yaralanmıştım. Şikayetçiyim" dedi. Şikayetçi anne Firdevs Sezer de, olayı görmediğini ancak sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Nilüfer Gündoğdu, olay gecesi Hüseyin Sezer ve Barış Kaya, Emine Karakaş ile birlikte yolda yürüdüklerini belirterek "Karşıdan gelen şahıs bizden para istedi. Para verdik ama beğenmedi. Parayı yere attı, yerden kalası aldı. Hüseyin'i başından kalasla yaraladıktan sonra bizden yine para istedi. Bu sırada küfür ediyordu. Barış'a 'Sen kimsin bana 5 lira veriyorsun' dedi. Bıçak çıkardı, Barış Kaya'yı yaraladı" diye konuştu. Tanık olarak dinlenen Emine Karakaş da sanığın parayı beğenmeyince Barış Kaya'ya doğru kalas salladığını, ancak Hüseyin Sezer'in ara girmesi üzerine kafasından darbe alarak yere düştüğünü ve Hüseyin Sezer yerdeyken Barış Kaya'dan para istemeye devam ettiğini ve elinden yaraladığını anlattı. Emine Karakaş ifadesinin ardından baygınlık geçirmesi üzerine yakınları tarafından duruşma salonundan çıkarıldı.

"İKİNCİ PARA TALEBİ ZORA DAYALIDIR"

Şikayetçilerin avukatı Maşallah Maral, "Daha sonra ayrıntılı değerlendirmemizi yapacağız. İlk para istendiğine rızai bir para vermek varken, ikinci para talebi zora dayalıdır. Dolayısıyla bunun da değerlendirilmesini talep ediyorum" dedi. Sanık Doğan Uslu'nun avukatı ise "Uzun süredir tutukludur, bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini talep ederim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, otopsi raporunun gönderilmesi için yazı yazılmasına, kamera görüntülerinin bilirkişiye gönderilerek fotoğraflama ve çözüm işlemi yapılmasına karar verildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Ekim 2020'de saat 03.00 sıralarında Galata Köprüsü altındaki yaya geçidinde maktül Hüseyin Sezer'in arkadaşlarıyla geçtikleri sırada, sanık Doğan Uslu'nun kendilerinden para istediği belirtildi. Şikayetçi Barış Kaya'nın 5 lira verdiği, bunu beğenmeyen sanık Doğan Uslu ile aralarında tartışma çıktığı, sanığın yerden aldığı kalasla saldırdığı ve Hüseyin Sezer'in kafasına vurduğu anlatıldı. Hüseyin Sezer'in kafatası kemiğini kıran ve beyin kanamasına neden olduğu, maktülün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Sanık Uslu'nun bununla da yetinmeyip cebinden çıkardığı bıçakla şikayetçilere savurarak yağmaya teşebbüs ettiği de vurgulandı. Olayda kullanılan kalas silahtan sayıldı. Olay sonrası kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan sanık Doğan Uslu hakkında "Silahla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "Silahla yağmaya teşebbüs" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.