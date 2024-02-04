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Dehşete düşüren anlar kamerada! Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi

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#İSTANBUL#Şile Otoyolu#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 10:23

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir kadın kapısı açık halde ilerleyen otomobilden yola düştü. Kameraya yansıyan görüntülerde otomobili durduran sürücünün araçtan inerek yola düşen kadını zorla araca bindirdiği görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 RE 6768 plakalı otomobilin ön yolcu kapısını açan bir kadın, bir süre yolda bu şekilde ilerledi.

Açık kapıdan sarkan kadın, daha sonra yola düştü. O sırada otomobili durduran sürücü, araçtan inerek yola düşerek yaralanan kadını kucaklayıp zorla araca bindirdi.

Dehşete düşüren anlar kamerada Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi

Sürücü, aracına binerek yoluna devam etti. O anlar, arkadan gelen araçtaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kapısı açık ilerleyen otomobilden kadının yola düştüğü görülürken, araçtan inen sürücü kadını zorla otomobile bindiriyor.

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#İSTANBUL#Şile Otoyolu#Trafik

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