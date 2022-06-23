Dehşet! ‘Su sayacına bakacağız’ yalanıyla yüzüne yanıcı kimyasal attı

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Konya Çumra’da geçen pazar, sözleşmeli er Sabit Türk (26) yaklaşık 1.5 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Merve Küçüktekin’in (28) evine gitti. Türk, kendisini görevli gibi tanıtıp su sayacına bakacağını söyleyerek kapıyı açtırdı. Ardından elinde bulunan pet şişe içerisindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin’in yüzüne fırlattı. Yüzünde ve vücudundaki yanıklarla ağır şekilde yaralanan Küçüktekin, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Türk, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



‘HAYATINI KARARTACAĞIM’



Sabit Türk’ten ayrıldığı günden bu yana neredeyse her gün tehditler aldığını anlatan Merve Küçüktekin, şunları söyledi:



“2 yıldır tanıyordum ve 3 aylık nişanlılık sürecimiz oldu. Ayrıldıktan sonra tekrar barışmak istedi ancak kabul etmedim. Sürekli barışmadığım için tehdit ediyordu. Olaydan 3-4 gün öncesine kadar ‘Hayatını karartacağım’ diyerek tehdit ediyordu. Korkudan karakola giderek 90 günlük uzaklaştırma kararı aldım. Sözleşmeli er olduğu için Irak’ta olduğunu duydum. Pazar günü işten çıkıp eve geldim. Aradan yarım saat geçtikten sonra ısrarla kapı çaldı. ‘Kim o’ diye seslendim. Ses vermeyince tekrar bağırdım. ‘Su saatine bakacağız abla’ dedi. Önce su saatini sonra da kapıyı açtım. Elinde su şişesi içerisinde bulunan sarı bir sıvı vardı. Onu suratıma doğru fırlattı. Ondan sonrasını da hatırlamıyorum.”



Merve Küçüktekin’in avukatı Aycan Ceylan ise “Saldırganın en ağır cezayı alması için hem müvekkil adına hem de bu zamana kadar şiddete uğramış, öldürülmüş ve hatta şu anda korku içerisinde susmak zorunda bırakılan tüm kadınlar adına elimizden geleni yapacağız” dedi.