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Dehşet evi! Eşini ve 3 kızını uydukları sırada öldürdü...

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#Şırnak#Aile Katliamı#Hasan Karaaslan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 07:00

Şırnak’ın İdil ilçesi Botaş Caddesi’ndeki evde dün saat 01.30 sıralarında aile katliamı yaşandı.

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Şırnak’ın İdil ilçesi, Yeni Mahalle Botaş Caddesi’ndeki evde, dün saat 01.30 sıralarında, minibüs şoförü Hasan Karaaslan (40), uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan’ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Karaaslan gözaltına alınırken, eve giden sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Hasan Karaaslan’ın, önce 3 kızını daha sonra silah sesleri üzerine uyanan ve çığlık atan eşini öldürdüğü belirtildi. Anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Hastaneye gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi.

İLK İFADE: ‘SESLER DUYDUM’

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Hasan Karaaslan’ın eşi ve 3 kızını katlettikten sonra annesinin hemen yandaki evinin bahçesinde uyuyan, yaşları küçük 2 çocuğunu da öldürmek için oraya yöneldiği fakat silah sesleri üzerine bahçeye gelen komşuları görünce vazgeçip polise teslim olduğu belirtildi. Karaaslan’ın ilk ifadesinde, “Sesler duydum. Beni öldüreceklerini düşündüm. Ben de sıktım. Eşim diğer odaya kaçtı. Onu da diğer odada vurdum” dediği belirtildi. Karaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

8 çocuğu olan Karaaslan’ın 2 oğlunun Karadeniz’e fındık toplamak için gittiği, 1 çocuğunun da İstanbul’da üniversitede okuduğu öğrenildi.

 

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#Şırnak#Aile Katliamı#Hasan Karaaslan

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