MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDeğnekçiler sert kayaya tosladı
GeriGündem Değnekçiler sert kayaya tosladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 20.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Değnekçiler sert kayaya tosladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Değnekçiler sert kayaya tosladı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri değnekçilere yönelik operasyonlarına hız verdi. Fatih’te sivil polislerden 30 lira otopark parası isteyen iki kişi gözaltına alındı.

Fatih’te önceki gün korsan otoparkçı denetimi yapan sivil trafik ekipleri, üstlerine otoparkçı yeleği giymiş, park etmek isteyen araçlardan ücret talep eden iki kişiyi fark etti. Ekipler de araçlarını sokak üzerine park etmek istedi. Polis olduklarından habersiz aracın yanına gelen H.D. ve C.B.,30 TL ücret talep etti. Polis ekipleri, H.D. ve C.B.’ye kimliklerini göstererek gözaltına aldı.

Değnekçiler sert kayaya tosladı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi