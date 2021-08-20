Değnekçiler sert kayaya tosladı
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekipleri değnekçilere yönelik operasyonlarına hız verdi. Fatih’te sivil polislerden 30 lira otopark parası isteyen iki kişi gözaltına alındı.
Fatih’te önceki gün korsan otoparkçı denetimi yapan sivil trafik ekipleri, üstlerine otoparkçı yeleği giymiş, park etmek isteyen araçlardan ücret talep eden iki kişiyi fark etti. Ekipler de araçlarını sokak üzerine park etmek istedi. Polis olduklarından habersiz aracın yanına gelen H.D. ve C.B.,30 TL ücret talep etti. Polis ekipleri, H.D. ve C.B.’ye kimliklerini göstererek gözaltına aldı.