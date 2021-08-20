Değnekçiler sert kayaya tosladı

Fatih’te önceki gün korsan otoparkçı denetimi yapan sivil trafik ekipleri, üstlerine otoparkçı yeleği giymiş, park etmek isteyen araçlardan ücret talep eden iki kişiyi fark etti. Ekipler de araçlarını sokak üzerine park etmek istedi. Polis olduklarından habersiz aracın yanına gelen H.D. ve C.B.,30 TL ücret talep etti. Polis ekipleri, H.D. ve C.B.’ye kimliklerini göstererek gözaltına aldı.





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