Değişimci başkana sürpriz görev

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Kurultay salonunun düzenlenmesi ve yönetilmesi sorumluluğu verilen Parti Meclisi üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un yardımcıları arasında İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı. Çelik’in değişimcilerin adayı olarak İstanbul’da kazandığı zaferle CHP’de kıyasıya yarışa sahne olan kurultay sürecinde havayı değiştirdiği yorumları öne çıkmıştı.

DEĞİŞİMCİ KANATTAN

CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve Genel Başkanı Zeynel Emre imzasıyla il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yazıda Erol’a yardımcı olacak isimler şöyle sıralandı: “Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, PM üyesi Müslim Sarı, PM üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Adana Milletvekili Orhan Sümer, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Milletvekili Namık Tan, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu.”