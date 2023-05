‘Değişim’ mesajı verdi: Her şey yeniden başlıyor

Haberin Devamı

“Kıymetli vatandaşlarım, 28 Mayıs seçimleri sonuçlandı. Bugün büyük hayal kırıklığı yaşayan on milyonların olduğunun farkındayım. Biz, az zamanda çok ve büyük işler başarabilen bir ulusuz. Yine başarırız. Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim... Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık.”



Akşam da İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümü nedeniyle İstanbul Maltepe’de düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan İmamoğlu şunları kaydetti: “Millet İttifakı olarak bu seçimi kazanamadık. Ben kişisel olarak bu sonuçlardan elbette çok üzgünüm. Ülkem adına sonuçlardan çok kaygılıyım. İktidarın siyaset anlayışı, devlet yönetme biçimi, toplumla kurduğu ilişki, bugün yaşadığımız sorunların temel sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu siyaset anlayışına karşı demokratik mücadelemize her koşulda vazgeçmeden devam edeceğim.

GÖNÜL SEFERBERLİĞİ KURAMADIK

Milletimiz, cumhurbaşkanlığı yetkisini Cumhur İttifakı’nın adayına vermiştir. Elbette mazeret yok. ama tamamen adaletsiz koşullarda gerçekleştirilen, iktidarın kutuplaştırma, hakaret ve iftira dili vardır. Demokrasi tarihimize çok kötü izler bırakmıştır. Bunları telafi edeceğiz.

Bu süreçte, toplumun bu büyük arzusunun sandıklara yansımasını sağlayacak bir gönül seferberliği tam olarak kuramadık. Türkiye toplumunun değişim arzusunun, gördüğümüz sonuçtan çok daha büyük olduğunu biliyorum. Bu ülkedeki değişim iradesini sil baştan inşa etmek zorundayız.

Evet, ülkemiz ve demokrasimiz adına çok üzgün olduğum taraflar var. Ama asla karamsar olmadım ve değilim. Asla vazgeçmeyeceğim. Kimse kendini umutsuz hissetmesin. En zor şart altında millet sevgisiyle mücadeleye hep birlikte başlayacağız.

Hatalarımızdan, eksikliklerimizden ders çıkaracağız. Sırt sırta verirsek ve inanırsak, en imkansız görünenlerin, imkansız olmadığını göstereceğiz.”