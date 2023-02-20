Değerli eşyalar polis deposunda

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Değerli eşyayı teslim olan kolluk kuvvetleri ise tutanak tuttuktan sonra eşyayı Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan depoya teslim ediyor. Depoda görevli olan polis ekipleri, adli emanetleri saydıktan sonra numaralandırıp kayıt altına alıyor. Şu ana kadar kayıt altına alınanlar arasında bini aşkın çelik kasa, çok sayıda dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası, para, kredi ve kimlik kartı bulunuyor. Depoda muhafaza edilen ve kayıt altına alınan eşyalar, ilerleyen günlerde sahipleri tarafından teslim alınabilecek.