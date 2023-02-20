Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Değerli eşyalar polis deposunda

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Deprem Bölgesi#Enkaz
Değerli eşyalar polis deposunda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarda bulunan değerli eşyalar ise enkazlarda görevli olan kolluk kuvvetlerine teslim ediliyor.

Haberin Devamı

Değerli eşyayı teslim olan kolluk kuvvetleri ise tutanak tuttuktan sonra eşyayı Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan depoya teslim ediyor. Depoda görevli olan polis ekipleri, adli emanetleri saydıktan sonra numaralandırıp kayıt altına alıyor. Şu ana kadar kayıt altına alınanlar arasında bini aşkın çelik kasa, çok sayıda dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası, para, kredi ve kimlik kartı bulunuyor. Depoda muhafaza edilen ve kayıt altına alınan eşyalar, ilerleyen günlerde sahipleri tarafından teslim alınabilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Deprem Bölgesi#Enkaz

BAKMADAN GEÇME!

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız | 5 SORU 5 YANIT | Konuşurken göz temasını kesmeyin...

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? | 5 SORU 5 YANIT | 'Konuşurken göz temasını kesmeyin...'

#Kahramanmaraş Depremi
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: "İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor"

#Deprem
Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi