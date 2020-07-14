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İlkay ALTAY/DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Define avı kötü bitti! Kimse yanlarına inemedi…

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Bursa'nın İznik ilçesinde define ararken dinamit patlatınca şelaleden düştükleri iddia edilen 2 kişi, jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.

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  • Define avı kötü bitti Kimse yanlarına inemedi…
  • Define avı kötü bitti Kimse yanlarına inemedi…
  • Define avı kötü bitti Kimse yanlarına inemedi…
  • Define avı kötü bitti Kimse yanlarına inemedi…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

BURSA’nın İznik ilçesindeki Tacir Kanyonu’nda define aradığı öne sürülen 2 kişi, dinamit patlatırken uçurumdan yuvarlandı. Kanyonda mahsur kalan 2 yaralının üzerlerinde patlamamış dinamitler olduğu belirlendi. İkilinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 

Olay, sabah saatlerinde, İznik'in Tacir Kanyonu’nda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, iddiaya göre, define aramak için Bilecik’ten İznik’e geldi. Tacir Kanyonu ve çevresinde arama yapan kişiler, define olduğunu düşündükleri bölgede, yanlarında getirdikleri dinamitleri patlattı. Patlamanın etkisiyle ikili, üzerinde durdukları kaya parçalanınca yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 kişinin bulunduğu yeri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından tespit etti. Yanlarında patlamayan dinamitlerin de olduğu belirlenince ekipler, yaralılara müdahale edemedi. Dinamitlerin bölgeden kontrollü uzaklaştırılması için olay yerine jandarma bomba imha timi de sevk edildi. Kanyondan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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