Define avcıları pes dedirtti... Canlı yayında kaçak kazı

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Yaptıkları kaçak kazılarla Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış olan ve kültür mirasına geri dönüşü olmayan zararlar veren define arayıcıları, sosyal medya platformlarına yönelik ürettikleri içeriklerle tahribatın boyutunu her geçen gün artırıyor. Başta Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook olmak üzere neredeyse sosyal medyanın tamamına yönelik içerik hazırlayan defineciler, 250-300 bine ulaşan takipçi sayıları ile dikkati çekiyor.

SAHTE ESERLER

Anadolu’nun farklı coğrafyalarında çekilen videolarda eserlere canlı yayınlarda zarar vermekten çekinmeyen defineciler, fiyatları 1500 TL’den başlayıp 6 bin TL’ye kadar ulaşan dedektörlerin reklamlarını da yapıyor. Çeşitli alanlarda kazı yapıp yüksek çözünürlükte video ve fotoğraf çeken defineciler, önceden yerleştirilmiş sahte eserleri ilk kez buluyormuş gibi davranarak hem takipçi kazanıyor hem de dedektör satışı yapıyor.

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KAÇAKÇI MUAMELESİ YAPILSIN

- Hürriyet’e konuşan Göbeklitepe-Karahantepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, “Kültürel mirasın tahrip edilmesini teşvik edici tüm yayınlar suç olarak kabul edilmeli. Bu hesapları yönetenler hakkında yasal işlem başlatılmalı. Tarihi eser kaçakçılarına ne muamele yapılıyorsa bu insanlara da aynısı yapılmalı” dedi.

HAVVA HOCA İSYAN ETTİ

- Define avcılığının tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, şunları söyledi: “Adam hiç çekinmeden canlı yayına geçip kaçak kazı yapıyor, dedektör satıyor. Bu alanla ilgili çok özel tedbirler alınmalı.”