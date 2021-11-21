Dedelerinin madalyalarını alacaklar

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Kurtuluş Savaşı’nda hizmeti tespit edilenler ve madalya taltif edilecek mirasçıları şöyle:
- Sarıyer-Hüsamettin oğlu Serçavuş Saadettin Haymana (Torunu Sadettin Haymana)
- Andırın-Mehmet oğlu Er Ahmet Baltaş (Oğlu Cafer Baltaş)
- Beyşehir-Memiş oğlu Er Mustafa Karabacak (Torunu Mustafa Karabacak)
- Haymana-Abdullah oğlu Er Cafer (Torunu Cafer Alkan)
- Aziziye-Mustafa oğlu Er Pehlül Vural (Torunu Zeki Vural)
- Keçibor-Murat oğlu Er Halil (Torunu Süleyman Eren)
- Geyve-Memiş oğlu Milis Hüseyin (Torunu Tahsin Kaya)
- Cide-Yusuf oğlu Onbaşı Mehmet Coşkun (Oğlu Yusuf Coşkun).