Dedelerinin madalyalarını alacaklar

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Kurtuluş Savaşı’nda hizmeti tespit edilenler ve madalya taltif edilecek mirasçıları şöyle:

- Sarıyer-Hüsamettin oğlu Serçavuş Saadettin Haymana (Torunu Sadettin Haymana)

- Andırın-Mehmet oğlu Er Ahmet Baltaş (Oğlu Cafer Baltaş)

- Beyşehir-Memiş oğlu Er Mustafa Karabacak (Torunu Mustafa Karabacak)

- Haymana-Abdullah oğlu Er Cafer (Torunu Cafer Alkan)

- Aziziye-Mustafa oğlu Er Pehlül Vural (Torunu Zeki Vural)

- Keçibor-Murat oğlu Er Halil (Torunu Süleyman Eren)

- Geyve-Memiş oğlu Milis Hüseyin (Torunu Tahsin Kaya)

- Cide-Yusuf oğlu Onbaşı Mehmet Coşkun (Oğlu Yusuf Coşkun).