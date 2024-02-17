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Dede ve torunundan aynı gün acı haber

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#Abdullah Koç#Büşra Özay#İzmit
Dede ve torunundan aynı gün acı haber
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 17:10

İzmit'te yaşayan Abdullah Koç (80) ile İzmir'de yaşayan torunu Büşra Özay (29), aynı gün hayatlarını kaybetti. Dede ve torun, birlikte kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

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Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu'nun kayınpederi ve 4 çocuk babası olan Alzheimer hastası Abdullah Koç, dün İzmit'te hayatını kaybetti. Koç'un İzmir'de yaşayan torunu Büşra Özay da, yakalandığı gribal enfeksiyon sonrası kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı gün yaşamını yitirdi. Deniz Astsubay İsa Özay'ın eşi ve 1 çocuk annesi olan Büşra Özay ile dedesi Abdullah Koç'un cenazeleri İzmit Mehmet Ali Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazları sonrasında İzmit Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran ile bazı siyasi partilerin il başkanları ve adayları katıldı.

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#Abdullah Koç#Büşra Özay#İzmit

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