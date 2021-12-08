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Deccal ne demek?

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Deccal ne demek

Deccal ne demek sorusu, bu kelimenin tam manasını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Deccal kelimesinin kökeni "Yalan söyleyen, doğruluktan saptıran, şaşırtan" anlamına gelmektedir. Deccal eski İslam kaynaklarında da geçen bir kavramdır. İslam kaynaklarına göre "Ahir zamanda ortaya çıkan insanları doğruluktan saptıran, onları kötülüğe sürükleyen ve sapkınlığa iten kişi" anlamına gelmektedir. Deccal ayrıca olağan üstü güçlere sahip olan kişi anlamına da gelmektedir. İşte, Deccal hakkında detaylı bilgiler

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Deccal kıyamet gününe yakın olarak ortaya çıkacak olan, insanları doğruluktan saptıracak olan, onları kötülüğe iten kişiye denilmektedir. İslam kaynaklarında Deccal kavramına geniş yer verilmiştir. Ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal, pek çok kişiyi peşinden sürükleyecek ve herkesi kötülüğe itecektir. Deccal'in şekline ve neye benzediği de bu kaynaklarda yer verilmiştir. Deccal kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçmese de hadis-i şeriflerde Deccal kavramına yer verilmektedir. Kainatın yaratıcısı Allah azze ve celle Deccal ile kullarını imtihan edecektir. Deccal Allah'ın imtihanına aracılık yapacak olan kişidir.

Deccal tek gözü olmayan tek kaşı olmayan bir silüette ortaya çıkacaktır. Ayrıca Deccal karşısında ki insanı kandırmak için mutlaka onlara güzel sözler söyleyen kişi olarak gün yüzüne çıkacaktır. Deccal'i adlandırmak için "mesihu-d - dalale" da denilmektedir. Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere Deccal ortaya çıkmadan kıyamet kopmayacaktır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Deccal ile ilgili şunları söylemiştir;

 " Kıyamet ancak şu alametler ortaya çıkınca gerçekleşecektir.

 1) Deccal ortaya çıkacak

 2) Yecüc ve Mecüc gözükecek

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 3) Arap yarımadasında bir yer batacak

 4) Güneş batıdan doğacak

 5) Dabbet-ül Arz gözükecek

 6) Dumanlar yükselecek "

Deccalin Alametleri Nelerdir?

Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere Deccalin alametleri bulunmaktadır.

 - Deccal ortaya çıkınca insanlara iyilikten ve güzellikten bahsedecek. Onları güzel sözlerle kandıracak. İmanı zayıf olan kişiler Deccal'e kanacak ve kötülüğe sürüklenecek. İmanı kuvvetli olanlar Allah yolunda gidenler ise ona kanmayacaktır.

 - Deccal insan silüetinde ortaya çıkacak. Tek gözü olmayacak ve insanlara ne kadar kudretli olduğundan bahsedecek fakat kendi gözünü bile iyileştiremeyecek kadar aciz olacak.

 - Deccalin sağ gözü kör olacak.

 - Deccal Medine'ye giriş yapamayacak.

 - Deccal ortaya çıktığında Medine'ye giriş yapılacak olan 7 kapı bulunacak. Bu 7 kapıya 2 melek bekçilik yapacak ve Deccal'i Medine'ye sokmayacaktır.

 - Deccal kainatta geldiği andan itibaren kırk gün kalacaktır.

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 - Deccal insanların ona inanması için bazı harikalar gösterecektir. Rüzgar estirmek, yağmur yağdırmak gibi mucizeleri insanların kanması için gösterecektir.

 - Deccal sürekli ağlayan, inleyen ve kederli bir görünümde olacak.

 - Deccal bir Hristiyan manastırında karargah olarak kalacaktır.

 - Deccalin kaldığı karargah bir adada bulunacak ve güneşin batımı bu tarafta yer alacak.

 - Deccal sürekli her şeyden şikayet edecek ve hiçbir şeyden memnun kalmayacak.

 - Ayaklarının ikisi ayrık olarak yürüyecektir.

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 - Deccal sürekli herkese iftira atacak ve gerçekleri daima çarptıracaktır.

 - Deccale uyan ve onun askeri olan pek çok kişi ortaya çıkacaktır.

 - Deccalin askerleri deccale sürekli olarak casusluk yapacak ve fitne fesat çıkaracaktır.

 - Deccale inanalar salih amel işlese bile işledikleri sevap sayılmayacak.

 

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