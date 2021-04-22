Decathlon çalışma saatleri – Decathlon kaçta kapanıyor/açılıyor?

Büyük şehirlerde bulunan ve Türkiye çapında da en büyük spor giyim ve malzeme mağazası Decathlon, kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, konuya dair ayrıntılar…

Decathlon Hakkında

Decathlon mağazası, genel şekilde ürünleri hakkında çok güzel yorum yapılan nitelikli ürünleri olan bir şirket şeklinde tanımlanabilir. Doğa sporları hakkında başarılı olduğu pek çok markanın ürününü bulundurduğu gibi, kendi markasına da yer verdiği ürünlerde vardır. Bu ürünlerin fiyatlarının da oldukça uygun olduğu söylenebilir. Uzman bireylerin arzularının karşılamasa dahi orta seviye ya da amatör müşterilere hitap ettiği söylenebilir.

Decathlon Hafta İçi Çalışma Saatleri Nelerdir?

Decathlon saat kaçta açılıyor? İstanbul: 10.00

Decathlon saat kaçta kapanıyor? İstanbul: 17.30

Decathlon mağazasının çalışma saatleri kısmi kapanma genelgesi kapsamında yasakların genişletilmesiyle, İstanbul içindeki AVM'lerde kapanış saati17.30 iken, İstanbul dışındaki AVM'lerde genellikle 18.00'dir. Ancak mağazanın şehire ve konuma göre değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.

Decathlon Hafta Sonu Açık mı?

Decathlon mağazaları, pandemi nedeniyle karar verilen yasaklar dahilinde hafta sonları açılmamaktadır.

Decathlon AVM Çalışma Saatleri

İstanbul Decathlon mağazalarının genel olarak alışveriş merkezleri içinde çalışma saatleri ise 10.00 ile 17.30 arasında olduğunu söylemek doğru olacaktır. Sabah saatlerinde 10'da açılmaktadır. Pandemi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle ise akşamları ise İstanbul'da saat 17.30'da kapanmaktadır. AVM dışında olan bir mağaza vaziyete göre daha erken ya da daha geç açılabilir. AVM dışında bulunan şubelerin çalışma saatlerini öğrenmek istenirse “0850 532 3322” numarası ile müşteri hizmetlerine ulaşılabilir.

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