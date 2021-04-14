DEAŞ’lı teröristlere tazminat davası

Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016 günü meydana gelen olayda yaz mevsiminde uzun monttan şüphelenen bir polis memurunun kontrol amaçlı durdurduğu saldırganlardan Rakhım Bulgarov, ateş açarak karşılık vermiş ve üzerindeki bombayı patlatmıştı. Dış hatlar gidiş kapısından giren Vadım Osmanov ile kimliği tespit edilemeyen diğer saldırgan ise iki ayrı noktaya ayrılmış, kimliği tespit edilemeyen saldırgan, uzun namlulu silahlarla güvenlik noktasına ateş açmış, vurulunca da üzerindeki bombayı patlatmıştı. Yürüyen merdivenleri kullanarak yolcu karşılama salonuna yönelen Osmanov ise üzerindeki bombayı burada patlatmıştı. Saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 163 kişi yaralanmıştı.

DEAŞ’LI 6 SANIK CEZA ALMIŞTI

Sanıklardan Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Dizlek, Djmel Slimani, Eyüp Demir ve Halil Dursun, ‘anayasayı ihlal’, ‘tasarlayarak kasten öldürme’, ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 2 bin 604 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırıda yaralanan Glassan Mohammdalı Gluham’a 30 Ağustos 2019 tarihinde 11 bin 99 TL tazminat ödedi. Emniyet, Gluham’a ödenen tazminatın faiziyle alınması için havalimanı saldırısında ceza alan 6 DEAŞ’lıya, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Yapılan ödeme nedeniyle Hazine’nin zarara uğradığı belirtilen dilekçede, “Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Dizlek, Djmel Slimani, Eyüp Demir ve Halil Dursun’dan toplam 11 bin 99 lira ödenen miktarın yasal faiziyle birlikte tazminini istiyoruz” denildi.

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