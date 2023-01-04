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DEAŞ’ın ‘Yalnız Kurt’u yakalandı

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#DEAŞ#Suriye#Mahmut Al M.
DEAŞ’ın ‘Yalnız Kurt’u yakalandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:00

İstanbul’da ‘Yalnız Kurt’ eylemi hazırlığı yaptığı öğrenilen Suriye uyruklu DEAŞ’lı terörist Mahmut Al M. yakalandı.

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İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın yayın organlarında özellikle turistlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerde saldırı gerçekleştirilmesi yönünde video paylaşıldığını belirledi. Yapılan araştırmada videoları hazırlayan ve sosyal medyada paylaşan kişinin Suriyeli Mahmut Al M.olduğu saptandı. Perşembe günü yapılan operasyonla gözaltına alınan Mahmut Al M.’nin yerli ve yabancı turistlere ve turizm tesislerine yönelik ‘Yalnız Kurt’ eylemi planladığı tespit edildi.

Adreste yapılan aramada, DEAŞ’lının ‘Yalnız Kurt’ eyleminde kullanacağı bıçak ve keser gibi malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Mahmut Al M. tutuklandı. 

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#DEAŞ#Suriye#Mahmut Al M.

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