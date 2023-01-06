DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar: 11 sanığa hapis cezası

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Irak uyruklu Riyadh Ahmed Muhammed Al Hussein'in öldürülmesiyle ilgili 13 sanığın Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada 10'u tutuklu tüm sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Sanıklar, Hussein'i cinayetinde yer almadıklarını ve DEAŞ adına hareket etmediklerini iddia ederek, beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmed Yunus Meşku, Ali Shareef Nuri Lara, Eyser Abdulcabbar Mustafa Kalu ve Mohammad Şahap Ahmed Almercan'a 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Amar Ali Muhammed Sait Alsih ve eşi Rime Habib Huseyin Alsih'e 15'er yıl, İbrahim Mülko'ya 24 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar İmad Şıhab Ahmed ve Salah Qasım Mohammed Ameen Akreesh'e 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 6 yıl 3'er ay, Ezhar Kasım Muhammed Onbaş ve Ömer Fellahlıoğlu'na da 'göçmen kaçaklığı' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

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Buşra Bekir Yonus Fannus ve Huseyin Halil İbrahim Abdullah ise bütün suçlamalardan beraat etti.