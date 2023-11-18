DEAŞ’ın illegal mescidine operasyon

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Araştırmalarını derinleştiren ekipler, takip altına alınan bazı kişilerin de örgütün ideolojisi doğrultusunda eğitim veren illegal mescit yapılanması kurduklarını tespit etti. Bu yapılanmanın bir evi mescit haline getirdiği belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından önceki sabah özel harekât polisleri desteğinde 9 ilçede 15 adrese baskın düzenlendi. Örgütün mescit haline getirdiği evin de arasında bulunduğu adreslerin kapıları koçbaşları ile kırılarak adreslere girildi. Operasyonda 10 DEAŞ üyesi yakalandı. Adreslerde haklarında sınır dışı kararı bulunan yabancı uyruklu 7 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 10 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yabancı uyruklu 7 kişi de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.