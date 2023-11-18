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DEAŞ’ın illegal mescidine operasyon

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#Terörle Mücadele#DEAŞ#Operasyonu
DEAŞ’ın illegal mescidine operasyon
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı İstanbul’da faaliyet yürüten yabancı uyruklu bazı kişilerle ilgili bilgi aldı.

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Araştırmalarını derinleştiren ekipler, takip altına alınan bazı kişilerin de örgütün ideolojisi doğrultusunda eğitim veren illegal mescit yapılanması kurduklarını tespit etti. Bu yapılanmanın bir evi mescit haline getirdiği belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından önceki sabah özel harekât polisleri desteğinde 9 ilçede 15 adrese baskın düzenlendi. Örgütün mescit haline getirdiği evin de arasında bulunduğu adreslerin kapıları koçbaşları ile kırılarak adreslere girildi. Operasyonda 10 DEAŞ üyesi yakalandı. Adreslerde haklarında sınır dışı kararı bulunan yabancı uyruklu 7 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 10 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yabancı uyruklu 7 kişi de sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.     

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#Terörle Mücadele#DEAŞ#Operasyonu

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