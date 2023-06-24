DEAŞ’ın ‘bomba’sı yakalandı

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İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın İstanbul’da canlı bomba ya da suikast hazırlığı yaptığı yönünde istihbarat aldı. Alınan istihbaratın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Takip altına alınan kişinin kimliği ve Bahçelievler’de kaldığı hücre evi belirlendi. Ev fiziki takip altına alındı. Bir süre devam eden sıcak takibin ardından 18 Mayıs 2023 günü hücre evine operasyon başlatıldı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda yabancı uyruklu A.H. yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör, bomba yapımında kullanılan piknik tüpü ve diğer yapım malzemeleri ile dijital ve örgütsel dokümanlar ele geçti.

BOMBALI SALDIRILARI İNCELEMİŞ

A.H., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. A.H.’nin Suriye’deki örgüt kamplarına gittiği ve belli bir süre sonra Türkiye’ye döndüğü saptandı. A.H.’ye ait olan dijital materyal ve dokümanlar üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt tarafından militanları için özel olarak hazırlanan bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları ile dokümanları incelediği, yine geçmiş dönemde Türkiye’de meydana gelen terör saldırıları ile ilgili araştırmalarda bulunduğu anlaşıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan A.H. tutuklandı.

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BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Polis, A.H.’nin Türkiye’ye girişinden itibaren kurmuş olabileceği tüm bağlantıları, irtibatlı olduğu kişileri ve eylemin niteliğini çok yönlü olarak araştırıyor. A.H.’nin DEAŞ saflarında hangi kamplarda yer aldığı ve Türkiye’de silahlı, ‘canlı bomba’ türünde intihar saldırısı ve suikast tarzı eylemi kim ya da kimlere yönelik planlamış olabileceği gibi soru işaretlerinin giderilmesi için çok yönlü araştırma yürütülüyor.