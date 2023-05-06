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DEAŞ’a operasyon: Ağır silahlar ele geçirildi

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#FETÖ#DEAŞ#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
DEAŞ’a operasyon: Ağır silahlar ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

Ankara Emniyet Terörle Mücadele ve İstihbarat ekipleri, alınan istihbaratlar doğrultusunda DEAŞ’a yönelik operasyon yaptı.

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Operasyonda daha önce Suriye ve Irak’ta DEAŞ içerisinde çatışmalara katılan, halen de çatışma bölgesiyle irtibatlı olan 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, halen aktif olarak DEAŞ’a çalıştığı, örgüte eleman teminin ettiği belirlendi. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda bir AK-47 Kalaşnikof olmak üzere çok sayıda silah, mermi, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

BİR OPERASYON DA FETÖ KURYELERİNE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında ise örgüt bağlantıları nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış veya cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine kurye aracılığıyla elden veya ATM’lerden kartsız işlemler aracılığıyla maddi destek sağlayan örgüt üyelerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, “Gaybubet Evleri” yapılanması kapsamında ev kiralama, para ve abonelik işlemlerini yürüten 5 FETÖ’cü ile bunlarla bağlantılı 3 kişi olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, örgüt üyelerine verilen para dağıtım listeleri ve 14 bin lira ile 2 bin 500 dolar ele geçirildi.

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#FETÖ#DEAŞ#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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