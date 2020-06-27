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Ali ABLAY / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 kişi sınırdışı edilecek

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DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 kişi sınırdışı edilecek
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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik perşembe günü yedi ilçede düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 yabancı uyruklu şüpheliden 8'inin sınır dışı edileceği öğrenildi. 25 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 9 yabancı uyruklu ve 1 Türk şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şüpheliye yönelik Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli ve Esenyurt'ta tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 25 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 9 yabancı uyruklu ve 1 Türk şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. 

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 şüpheliden 8'inin sınır dışı edileceği öğrenilirken, bir kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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