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DDT nedir, nerelerde kullanılır?

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DDT nedir, nerelerde kullanılır

DDT ya da bilinen açılımıyla Dikloro Difenil Trikloroetan, belirli dönemlerde gündeme gelen DDT, böcekleri öldürme kuvveti ile bilinmektedir. Peki, DDT nedir ve nerelerde kullanılır? İşte, o detaylar

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DDT (dikloro difenil trikloroetan), çok zehirli ve inatçı bir böcek öldürücüdür. Kolayca vücut dokusundaki yağlarda çözülür ve gıda zincirinde birikmeye başlar. 1939 yılında keşfedilen DDT, dünyada en yaygın biçimde kullanılan böcek ilacıydı. Balıklar ve kuşlar için çok öldürücü olduğu anlaşıldı. Kuşların yumurtalarının kabuklarını zayıflattığı ve üremelerini sonuçsuz bıraktığı için az kalan birçok türün soyunun tükenmesine yol açacaktı. 1970'li yıllarda ABD ve Avrupa'da yasaklandı. DDT'nin zararlı olduğu Rachel Carson tarafından bulunmuştur. DDT kullanıldığı zamanlar canlıların (insanlar, hayvanlar, bitkiler ve diğer canlılar) büyük bir bölümü hasar görmüştür. DDT çok etkileyici bir ilaçtır ve bütün canlıları öldürebilecek bir etkisi vardır. Bu yüzden kullanımdan kalkmıştır. Ayrıca Türkiye'de de yasaklanmıştır. Ancak hâlâ sigara içinde kullanılmaktadır.

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