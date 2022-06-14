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DBP'li vekilin polise yumruk atması... TBMM Başkanı Şentop: Dokunulmazlığının kaldırılması gerekir

#TBMM Başkanı Şentop#Polis#Tokat

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DBP Diyarbakır milletvekili Saliha Aydeniz'in polise yumruk atmasına ilişkin "Bir milletvekilinin polise yumruk atması çok çirkin, asla müsamahayla karşılanamaz, dokunulmazlığının kaldırılması, ceza verilmesi gerekir" dedi.

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Kadıköy Serasker Caddesi'nde pazar günü toplanan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan gruptakiler izinsiz yürümek istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirtip, gruba dağılması yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına aldı.

Bu sırada kalabalık arasındaki DBP Milletvekili Salihe Aydeniz bir polise yumruk attı. İstanbul Valililiği Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"HADDİNİ BİLMEZLİK"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, DBP'li Saliha Aydeniz'in polisi yumruklamasına tepki gösterdi. Şentop, "Çok çirkin bir hareket. Bir haddini bilmezlik. Bir milletvekili tarafından yapılması çok vahim. Bu hareket asla müsamahayla karşılanmamalıdır" dedi.

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Şentop, "Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.

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#TBMM Başkanı Şentop#Polis#Tokat

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