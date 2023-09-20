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Dayı ile yeğen aynı sınıfta: Birlikte top oynayıp zıpzıpa biniyorlar

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#Isparta#Dayı#Yeğen
Dayı ile yeğen aynı sınıfta: Birlikte top oynayıp zıpzıpa biniyorlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 16:08

Isparta'da ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Ayşenil Kaya (7) ile dayısı Uğur Arslantürk (8) aynı sınıfta okuyor. Aynı sırayı paylaşan dayı- yeğen, okula birlikte gelip gidiyor.

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Merkeze bağlı Yakaören Köyü İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi Ayşenil Kaya, dayısı Uğur Arslantürk ile aynı sınıfı paylaşıyor. Kaya ve Arslantürk okula birlikte gelip, gidiyor. Aynı sırada oturan, teneffüslerde birlikte oynayan dayı ve yeğen tüm günlerini beraber geçiriyor.

Dayı ile yeğen aynı sınıfta: Birlikte top oynayıp zıpzıpa biniyorlar

Dayısıyla aralarının çok iyi olduğunu belirten Ayşenil Kaya, "Oyun oynuyorum onunla, top oynuyorum. Derslerimize çalışıyoruz. Onunla beraber okula gelip, gidiyoruz" dedi.

Dayı ile yeğen aynı sınıfta: Birlikte top oynayıp zıpzıpa biniyorlar

Uğur Arslantürk de "Ayşenil ile iyi anlaşıyorum. Bazen top oynuyoruz, bazen boyama yapıyoruz, bazen de zıpzıpa biniyoruz. Teneffüslerde de beraber oynuyoruz. Yeğenimi çok seviyorum" diye konuştu.

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Dayı ile yeğen aynı sınıfta: Birlikte top oynayıp zıpzıpa biniyorlar

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#Isparta#Dayı#Yeğen

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