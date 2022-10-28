Dayan Emine

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Karaman’ın Hamidiye Mahallesi’nde 24 Ekim Pazartesi günü 11.30 sıralarında, yolcu otobüsünde muavinlik yapan Hüseyin B. (28), elinde çiçekle 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne gidip teyzesinin kızı hemşire Emine A.’ya (26) evlilik teklif etti. Ret cevabı alınca da oradan ayrıldı. Bir süre sonra yeniden Emine A.’nın odasına gelen Hüseyin B., kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla ateş etti. Ardından silahın namlusunu kendi göğsüne çevirip tetiği çekerek intihara kalkıştı.

Yaralanan Emine A. ve Hüseyin B.’ye ilk müdahaleyi sağlık merkezindeki doktorlar yaptı. Kuzenler çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Emine A.’ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ‘Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...’ yazan Hüseyin B.’nin sosyal medya hesaplarında da Emine’nin baş harfi olan E.'yi omzuna kesici aletle yazdırdığı fotoğrafı paylaştığı görüldü.

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37 ÜNİTE KAN VERİLDİ

Emine hemşirenin kaldırıldığı hastanede 9 saat süren ameliyat boyunca 3 kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı, 1 böbreğinin de alındığı öğrenildi. Ameliyatta 37 ünite kan verilen, birkaç organı daha hasar gören Emine A. entübeden çıkartılıp yoğun bakıma alındı. Ardından Emine A., ailesinin yaşadığı Konya’daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane önünde bekleyen mesai arkadaşları ise Emine hemşireyi gözyaşlarıyla uğurladı.





Öte yandan sağlık durumu iyiye giden Hüseyin B.’nin ilk ifadesi ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Hüseyin B.’nin, Konya’nın Meram ilçesinde oturduğunu, Emine A.’nın da yaklaşık 8 ay önce Karaman’da göreve başladığını belirterek, “Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona bir kendime sıktım” dediği öğrenildi.