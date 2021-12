'Dayakçı sevgiliye' tahliye

Haberin Devamı

Olay, ekim ayında Osmangazi ilçesindeki Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Arkadaşıyla mekana giden Burcu Can Eşmen'in yanına hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. İddiaya göre Özer, tartıştığı Eşmen'i kalabalığın arasından zorla çıkartıp kapının önünde bekleyen Ozan B.’nin kullandığı aracın arka koltuğuna bindirerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Bu sırada Emre Özer tarafından defalarca dövüldüğü öne sürülen Burcu Can Eşmen, aracın kapısını açıp inmeye çalıştı ancak Özer izin vermedi. Eşmen'e, Nilüfer ilçesinde trafik ışıklarının olduğu yerde aracın duraklaması sonucu çığlığını duyan çevredekiler yardım etti. Otomobili durduran sürücü Ozan B. ile Emre Özer kaçarak uzaklaştı, hastaneye kaldırılan Burcu Can Eşmen darp raporu aldı. Eşmen'in avukatı Cansu Zeytinoğlu ile şikayetçi olmasıyla polisin gözaltına aldığı Emre Özer ile Ozan B. Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Emre Özer tutuklandı, otomobil sürücüsü Ozan B. ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

'MADDİ YARDIMDA BULUNUYORDUM'

Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde haklarında, 'hakaret', 'cebir', 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Dün yapılan duruşmada tutuksuz sanık Ozan B., tarafların avukatları ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı hazır bulunurken, Emre Özer ise cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemede ifade veren Emre Özer, Burcu Can Eşmen ile 2,5 yıllık arkadaşlıkları olduğunu ve evlenmeyi düşündüğünü belirtip kendisine maddi yardım yaptığını da söyledi. Olay akşamı, Burcu Can Eşmen ile eğlence merkezine birlikte gittiklerini, kız arkadaşının burada aşırı derecede alkol alıp sarhoş olduğunu, kendisini kucaklayarak otomobile bindirip evine götürmek istediğini belirten Özer, "Alkolün de etkisiyle yolda arabadan inmek istedi. Zarar göreceğini düşünerek buna müsaade etmedim. Sonra benden şikayetçi oldu. Masumum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Ozan B. ise ifadesinde cep harçlığı çıkarmak için eğlence merkezinin otoparkında bahşiş karşılığı çalıştığını belirtip, "Olay tarihinde, Tesis Müdürü Ahmet Somay, şahsen tanıdığım Emre Özer ile Burcu Hanım'ı evlerine bırakmamı istedi. Ben olmasam bir başka arkadaşım kendilerini evlerine bırakmak için otomobili kullanacaktı. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Tanıkların dinlenmesi ve taraf avukatlarının savunma yapmasıyla devam eden duruşma sonunda mahkeme hakimi, sanığın cezaevinde kaldığı süreyle delillerin toplanmış olmasını dikkate alıp, Emre Özer'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Ozan B. hakkında uygulanan adli kontrol şartını ise kaldırıp duruşmayı nisan ayına erteledi.