'Dayakçı sevgiliye' tahliye

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarım Kredi Kooperatifleri açıkladı Gübre fiyatlarında büyük indirimTarım Kredi Kooperatifleri açıkladı! Gübre fiyatlarında büyük indirim#Tarım Kredi Koperatifleri
Tarihi karar sonrası Aziz Yıldırımdan ilk açıklamaTarihi karar sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama#Fenerbahçe
Delmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktıDelmicron dünyayı ayağa kaldırdı... Ve gerçek ortaya çıktı#Koronavirüs
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
Bakan Akar CNN TÜRKte… Doğu Akdenizde kararlılık vurgusuBakan Akar CNN TÜRK'te… Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu#Milli Savunma Bakanı
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olurYeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur#Metaverse
İçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdıİçişleri duyurdu: Tehlikeli köpek ırklarını besleyenlere ceza yağdı#Köpek
Uzman isimler yorumladı 2022de piyasaları hangisi nasıl etkileyecekUzman isimler yorumladı! 2022'de piyasaları hangisi nasıl etkileyecek?#Küresel Piyasalar
Kuş gribi alarmı İlk görüntüler dünyayı şoke ettiKuş gribi alarmı! İlk görüntüler dünyayı şoke etti#Kuş Gribi
TeftişTeftiş#Nureddin Nebati
Bidendan beklenen itiraf geldi Sözleri deprem etkisi yarattıBiden'dan beklenen itiraf geldi! Sözleri deprem etkisi yarattı#Biden
18 yıllık aşk bitti Sosanın eşi Arjantinde içini döktü... Kariyeri Türkiyede ve...18 yıllık aşk bitti! Sosa'nın eşi Arjantin'de içini döktü... "Kariyeri Türkiye'de ve..."#Jose Sosa
Taşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildimTaşları cebime koydum ve nehrin içine ilerledim, o sırada kendi bedenimde değildim#Nicole Kidman
‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı‘Yok canım, tiyatro değildir o’ sözleri tartışma yarattı!#Selen Görgüzel
Taksiciler odası seçimlerinde şok iddialar Başkan tefeciden borç mu aldı Aday isim korsan taksici miTaksiciler odası seçimlerinde şok iddialar! Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday isim korsan taksici mi?#İTEO
HABERLERGündem Haberleri

'Dayakçı sevgiliye' tahliye

#Bursa#Burcu Can Eşmen#Emre Özer
Dayakçı sevgiliye tahliye

Bursa'da eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski sevgilisi Burcu Can Eşmen'i (36) zorla bindirdiği otomobilde darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emre Özer (33) ile aracı kullanan tutuksuz sanık Ozan B.’nin yargılanmasına devam edildi. Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Özer’in tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, Ozan B. hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına hükmetti.

Haberin Devamı

Olay, ekim ayında Osmangazi ilçesindeki Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Arkadaşıyla mekana giden Burcu Can Eşmen'in yanına hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. İddiaya göre Özer, tartıştığı Eşmen'i kalabalığın arasından zorla çıkartıp kapının önünde bekleyen Ozan B.’nin kullandığı aracın arka koltuğuna bindirerek uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Bu sırada Emre Özer tarafından defalarca dövüldüğü öne sürülen Burcu Can Eşmen, aracın kapısını açıp inmeye çalıştı ancak Özer izin vermedi. Eşmen'e, Nilüfer ilçesinde trafik ışıklarının olduğu yerde aracın duraklaması sonucu çığlığını duyan çevredekiler yardım etti. Otomobili durduran sürücü Ozan B. ile Emre Özer kaçarak uzaklaştı, hastaneye kaldırılan Burcu Can Eşmen darp raporu aldı. Eşmen'in avukatı Cansu Zeytinoğlu ile şikayetçi olmasıyla polisin gözaltına aldığı Emre Özer ile Ozan B. Bursa Adliyesi’ne sevk edildi. Emre Özer tutuklandı, otomobil sürücüsü Ozan B. ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Dayakçı sevgiliye tahliye

Haberin Devamı

'MADDİ YARDIMDA BULUNUYORDUM'

Bursa 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde haklarında, 'hakaret', 'cebir', 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Dün yapılan duruşmada tutuksuz sanık Ozan B., tarafların avukatları ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı hazır bulunurken, Emre Özer ise cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Dayakçı sevgiliye tahliye

Mahkemede ifade veren Emre Özer, Burcu Can Eşmen ile 2,5 yıllık arkadaşlıkları olduğunu ve evlenmeyi düşündüğünü belirtip kendisine maddi yardım yaptığını da söyledi. Olay akşamı, Burcu Can Eşmen ile eğlence merkezine birlikte gittiklerini, kız arkadaşının burada aşırı derecede alkol alıp sarhoş olduğunu, kendisini kucaklayarak otomobile bindirip evine götürmek istediğini belirten Özer, "Alkolün de etkisiyle yolda arabadan inmek istedi. Zarar göreceğini düşünerek buna müsaade etmedim. Sonra benden şikayetçi oldu. Masumum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Dayakçı sevgiliye tahliye

Haberin Devamı

Ozan B. ise ifadesinde cep harçlığı çıkarmak için eğlence merkezinin otoparkında bahşiş karşılığı çalıştığını belirtip, "Olay tarihinde, Tesis Müdürü Ahmet Somay, şahsen tanıdığım Emre Özer ile Burcu Hanım'ı evlerine bırakmamı istedi. Ben olmasam bir başka arkadaşım kendilerini evlerine bırakmak için otomobili kullanacaktı. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Dayakçı sevgiliye tahliye

TAHLİYE EDİLDİ

Tanıkların dinlenmesi ve taraf avukatlarının savunma yapmasıyla devam eden duruşma sonunda mahkeme hakimi, sanığın cezaevinde kaldığı süreyle delillerin toplanmış olmasını dikkate alıp, Emre Özer'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Ozan B. hakkında uygulanan adli kontrol şartını ise kaldırıp duruşmayı nisan ayına erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Burcu Can Eşmen#Emre Özer

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs