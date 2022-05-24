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Dayakçı kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakladı

#Bıçaklama#Adana#Şiddet

Adana’da bir kadın, evine bakmayan ve sürekli kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü kocasını keser sapıyla dövüp, bıçakla yaralamaktan adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Arzu P. (28), eşi Hacı P. ile (32) içki içtiği ve sürekli eve alkol alıp kendisini dövdüğü için sık sık tartışmaya başladı. Hacı P., önceki gün içki içtikten sonra sarhoş olup, eve dönünce eşi ile yine tartıştı. Arzu P. eşinden yine şiddet görünce, bahçedeki keserin sapıyla Hacı P.’yi darp etti. Daha sonra Arzu P., bıçakla eşi Hacı P.’yi bacağından yaraladı.

Yaralı halde evi terk eden Hacı P., yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi’ne giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Eve giden ekipler ise şüpheli Arzu P.’yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Arzu P. ifadesinde, eşinin sürekli eve sarhoş geldiğini ve kendisini darp ettiğini öne sürdü.

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Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Arzu P., adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi süren Hacı P.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Bıçaklama#Adana#Şiddet

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