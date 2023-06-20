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Dayakçı eniştesini katletti

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#Sebahattin Altay#Yaşar Zevgiligil#Sarıyer
Dayakçı eniştesini katletti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:00

İSTANBUL Sarıyer’de bir süredir evli olan Sebahattin Altay (26) ile eşi İ.A. arasında şiddetli geçimsizlik başlamıştı.

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Sebahattin Altay, yaşanan kavgalarda eşini darp etmeye başladı. İ.A., ağabeyi Yaşar Zevgiligil’i (31) arayarak eşinin kendisini sürekli dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Zevgiligil, çiftin yaşadığı evlerine gitti. Burada eniştesini kardeşini dövmemesi konusunda uyardı. Zevgiligil, önceki akşam kardeşi İ.A.’dan bir telefon daha aldı. Kardeşi İ.A., eşinin kendisinin başına silah dayadığını ve çok kötü dövdüğünü söyledi. Aldığı telefonla öfkeye kapılan Zevgiligil soluğu kardeşinin evinde aldı. Kardeşini evde darp edilmiş halde ağlarken buldu. Eniştesiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Altay, Zevgiligil’e hakaret etti.Bunun üzerine Zevgiligil, tabancasıyla Altay’a ateş etti. Altay kanlar içinde yere yığılırken, Zevgiligil de olayın ardından kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altay, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Zevgiligil’i yakalamak için araştırma başlattı.

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#Sebahattin Altay#Yaşar Zevgiligil#Sarıyer

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