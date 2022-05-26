Davutpaşa davası 14 yıl sonra yeniden

Haberin Devamı

AYM, kaçak atölyenin patlaması nedeniyle yakınları ölen ve yaralanan başvuruculara toplam 1 milyon 200 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.



KAMU GÖREVLİLERİ DE YARGILANACAK



İhlal kararı yeniden yargılama için Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Karar doğrultusunda cezası ertelenen kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yeniden yargılama yapılacak.

3 BERAAT 7 CEZA

Patlamayla ilgili davada mahkeme 3 sanık için beraat, bina sahibi olan 2 sanık için ayrı ayrı 5 yıl 6 ay hapis cezası, belediye çalışanı 5 sanık hakkında da ‘taksirle öldürme’ suçundan mahkûmiyet kararı verdi. Yargıtay, belediye çalışanı 1 sanık hakkındaki davayı düşürdü, 4 sanık için bozma kararı verdi. İkinci kez yapılan yargılamada 4 belediye çalışanı cezaya çarptırıldı ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.