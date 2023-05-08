Davutoğlu: Bu ülkenin üstündeki istiklal güneşini daim kılmaya çalışıyoruz

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir dizi programa katılmak için Çanakkale’ye geldi. Davutoğlu ilk olarak Çan’da İsmet İnönü Sosyal Tesisleri’nde, muhtarlar, Millet İttifakı milletvekili adayları, STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Burada Davutoğlu’na, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çan Belediye Başkan Vekili Harun Arslan, CHP Çanakkale İl Başkanı Güler Koçer, Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda partili eşlik etti.



‘BİZ BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ’



Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, 14 Mayıs’a siyasetin Hıdırellez’ine yürüdüklerini belirterek, "14 Mayıs’a giderken sadece partiler, ittifaklar, cumhurbaşkanı adayları yarışmıyor, iki zihniyet yarışıyor. Millet İttifakı, 6 farklı partinin genel başkanları olarak 1.5 yıldır toplanıyoruz. Çok önemli dokümanlar ortaya koyduk. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken işaret fişeği niteliğinde metinlere imza attık. Biz birleştirmeye çalışıyoruz. Kardeşliği pekiştirmeye çalışıyoruz. Bu ülkenin üstündeki istiklal güneşini daim kılmaya çalışıyoruz. Onlar da bilinçli bir şekilde düşmanlaştırmaya, ayrıştırmaya, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışıyorlar. Bilinçli bir propaganda stratejisi ile karşı karşıyayız. Farkında olalım.” diye konuştu.

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