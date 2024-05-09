Davutoğlu Anayasaya makyaj yapmayalım

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Saadet-Gelecek grup toplantısında konuşan Davutoğlu özetle şunları söyledi: “Siyasetin yeni bir çerçeveye oturması gereken günlerden geçiyoruz. Gerçekten siyasi yumuşama isteniyorsa anayasa önümüzde. Anayasaya makyaj yapmayalım. Getirin anayasanın her şeyini tartışalım. Ama gündem değiştirmek için anayasa değişikliği getirirseniz önce şunu sorarız: Peki şu elinizdeki anayasaya uyuyor musunuz? Mesele yoksulluğu örtmek, emeklilerin feryadını örtmek için anayasayı kullanmaksa bu oyuna gelmeyiz.”