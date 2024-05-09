×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Davutoğlu Anayasaya makyaj yapmayalım

Güncelleme Tarihi:

#GELECEK Partisi#Ahmet Davutoğlu#Anayasa
Davutoğlu Anayasaya makyaj yapmayalım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyasetin gündemiyle ilgili “Gerçekten siyasi yumuşama isteniyorsa anayasa önümüzde. Gerçek bir sivil ve kapsamlı anayasayı tartışmaya açsınlar” dedi.

Haberin Devamı

Saadet-Gelecek grup toplantısında konuşan Davutoğlu özetle şunları söyledi: “Siyasetin yeni bir çerçeveye oturması gereken günlerden geçiyoruz. Gerçekten siyasi yumuşama isteniyorsa anayasa önümüzde. Anayasaya makyaj yapmayalım. Getirin anayasanın her şeyini tartışalım. Ama gündem değiştirmek için anayasa değişikliği getirirseniz önce şunu sorarız: Peki şu elinizdeki anayasaya uyuyor musunuz? Mesele yoksulluğu örtmek, emeklilerin feryadını örtmek için anayasayı kullanmaksa bu oyuna gelmeyiz.” 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#GELECEK Partisi#Ahmet Davutoğlu#Anayasa

BAKMADAN GEÇME!